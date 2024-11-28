На трассе под Азовом в ДТП травмы получил 21-летний водитель «ВАЗа»

Фото: УГИБДД по Ростовской области.

На автодороге «Азов-Староминская» в аварии пострадал 21-летний водитель «ВАЗ». ДТП произошло 28 ноября около 09:50.По предварительным данным, 21-летний водитель «ВАЗ-21014» двигался на 50-м километре автодороги. В пути он вылетел на встречную полосу. Машина на полном ходу протаранила «КамАЗ-3551», за рулем которого сидел 22-летний парень.- В результате аварии водитель «ВАЗа» получил травмы. Его доставили в медучреждение,- сообщили в УГИБДД по Ростовской области.