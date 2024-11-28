Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

На трассе под Азовом в ДТП травмы получил 21-летний водитель «ВАЗа»

На трассе под Азовом в ДТП травмы получил 21-летний водитель «ВАЗа»
На автодороге «Азов-Староминская» в аварии пострадал 21-летний водитель «ВАЗ». ДТП произошло 28 ноября около 09:50.

По предварительным данным, 21-летний водитель «ВАЗ-21014» двигался на 50-м километре автодороги. В пути он вылетел на встречную полосу. Машина на полном ходу протаранила «КамАЗ-3551», за рулем которого сидел 22-летний парень.

- В результате аварии водитель «ВАЗа» получил травмы. Его доставили в медучреждение,- сообщили в УГИБДД по Ростовской области.
Фото: УГИБДД по Ростовской области.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.