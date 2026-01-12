В Таганроге почти 50 жилых домов остались без тепла из-за аварии

Фото: Donday

Почти 50 жилых домов в Таганроге остались без теплоснабжения. Об этом в своих социальных сетях сообщила министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Антонина Пшеничная.Коммуникацию ограничили из-за устранения дефекта трубопровода по улице Толбухина. В связи с этим тепло пропало по следующим адресам:Дзержинского, 154, 158/14, 160, 160а, 162, 162/а, 163, 164, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 171/2, 171/3, 171/4, 171/5, 171/6, 173, 174, 174а, 175, 176, 177, 178а, 179, 183, 185, 187, 192;З. Космодемьянской, 1ж;Морозова, 21, 25, 27;П. Тольятти, 20/6, 22/3, 24/6, 8, 8/1, 8/2;Толбухина, 1, 1/2, 1/3, 8, 12.В общей сложности без теплоснабжения остались около 50 жилых домов. Вернуть коммуникацию в дома горожан планируют 12 января до 19:00.