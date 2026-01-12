С января в Ростове введутся временные ограничения движения

Фото: Donday

Январь 2026 года в Ростове-на-Дону начался с введения новых ограничений для транспорта. Самое продолжительное продлится с 20 января по 20 июня. Департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения просит водителей заранее планировать маршруты объезда.С 5 по 30 января закроют пересечение улиц Жданова и Ткачева для заезда строительной техники при реконструкции ливневой канализации.В период с 9 по 15 января движение транспорта и пешеходов ограничат по северной стороне улицы Менжинского (дом 2Г) из-за ремонта подпорной стены.В промежуток с 12 по 23 января запретят проезд по улице Красноармейская в районе строения 1Б во время работ на подземных коммуникациях.16 января полностью перекроют железнодорожный переезд на улице Шоссейная у дома 104Г — с 8:00 до 20:00.17 января запретят левый поворот с переулка Безымянный на улицу Профсоюзную для повышения безопасности.С 20 января по 20 июня на улице Социалистическая (от проспекта Буденновского до переулка Островского) ежедневно с 10:00 до 16:00 ограничат движение из-за капитального ремонта крыши дома № 49.