В Ростовской области три женщины и 20 мужчин скончались от коронавируса

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В Ростовской области еще 23 человека скончались за сутки от коронавируса. Об этом рассказали в региональном правительстве.По данным на 5 марта, за минувшие сутки от опасной инфекции скончались три женщины возрастом от 55 до 69 лет, а также 20 мужчин от 45 до 94 лет. Умершие страдали хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и других систем. Стоит отметить, что последние несколько дней от коронавируса умирает в несколько раз больше мужчин, чем женщин. С чем связано это, неизвестно.Всего за весь период жертвами COVID-19 стали 10 423 человека. Преимущественно это пенсионеры и люди с серьезными заболеваниями. Также среди умерших есть дети.Растет и общее количество зараженных инфекцией. За сутки коронавирус подтвердился у 2 153 жителей Ростовской области. Всего с начала пандемии заражены были 333 793 человека.