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За сутки от коронавируса скончались 24 жителя Ростовской области

За сутки от коронавируса скончались 24 жителя Ростовской области
В Ростовской области еще 24 человека скончались от коронавируса за последние сутки. Об этом сообщает региональное правительство.

По данным на 24 декабря, от опасного вируса скончались 17 женщин от 54 до 93 лет, а также семеро мужчин от 62 до 92 лет. Все умершие страдали хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и других систем. Среди них - ожирение, онкология и сахарный диабет.
За весь период пандемии жертвами COVID-19 стали 9 443 человека.

Наряду с растущим числом умерших от коронавируса растет и количество заболевших в регионе. За сутки опасный вирус выявили у 552 жителей области. Всего с начала пандемии COVID-19 заразились более 190 тысяч жителей Ростовской области.
Фото: yandex.ru
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