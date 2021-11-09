В Ростовской области сын заказал приятелю убийство отца

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В Ростовской области сын заказал товарищу убийство отца. 20-летние парни предстали перед судом по обвинению в статьях «Организация убийства» и «Убийство по найму».Тело 42-летнего мужчины обнаружили в одном из подъездов жилого дома на улице Радио в Новошахтинске в июле 2020 года. По факту обнаружения трупа с ножевыми ранениями сразу возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Вскоре следователи выяснили, что к расправе причастен сын убитого Антон С. и его товарищ Виталий П.Оказалось, что родственники часто ссорились. После очередного скандала парень решил избавиться от надоедливого родителя и заказал убийство своему приятелю. Антон попросил его зарезать отца и сообщил «киллеру», где будет жертва в день «Х». Виталий расправился с мужчиной. После этого сын убитого пытался запутать следствие. Однако правоохранители стали подозревать его вместе с приятелем и задержали в сентябре.Расследование длилось около года. За это время следователи также выяснили, что ранее молодые люди были причастны к нескольким кражам.- Суд приговорил Антона к 12 годам, а Виталия - к 13 годам колонии строгого режима, - добавили в СУ СКР по Ростовской области.В прокуратуре Ростовской области сообщили, что приговор еще не вступил в законную силу.