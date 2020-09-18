В Ростовской области судят ревнивицу, облившую кислотой молодую любовницу мужа
В Ростовской области судят ревнивицу, облившую кислотой молодую любовницу мужа. Уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека» рассматривает Багаевский районный суд Ростовской области.
Как сообщил источник Rostov.ru, очередное заседание назначено на 23 сентября. Ход судебного разбирательства сильно затянулся из-за того, что слушания постоянно откладывают. Чаще всего причиной отмены заседаний является неявка свидетелей, которая тормозит ход рассмотрения дела.
Напомним, Евгении Ан грозит до десяти лет лишения свободы за нанесение тяжких телесных повреждений любовнице мужа. Происшествие, достойное стать сюжетом для криминального фильма, случилось 13 ноября 2019 года в станице Багаевской. Евгения напала на возлюбленную супруга, облила ей лицо кислотой, после чего сильно избила.
Врачи диагностировали у пострадавшей химический ожог роговицы глаз, ушибы и колото-резаные ранения. Нападавшую задержали в Батайске на следующие сутки. Евгения с тех пор находится в СИЗО. Она несколько раз пыталась оспорить решение суда, но её ходатайство отклоняли.