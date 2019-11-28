В Ростовской области спасли рыбака, выпавшего из лодки



Рыбак выпал из лодки в Константиновском районе Ростовской области. Инцидент произошёл на плотине в реке Дон днём 30 ноября.



В выходной день мужчина решил поудить рыбу. Сидя в лодке, он захотел помыть руки. В этот момент его плавсредство качнулось, и он угодил в воду. Он стал звать на помощь, его крики услышали работники прибрежного кафе. Они-то и вызвали спасателей.



- Помощь подоспела быстро, но к тому моменту потерпевший уже не мог шевелиться, находясь в холодной воде, - рассказали в поисково-спасательной службе. – Он держался только благодаря тому, что привязал свою руку к лодке.



Специалисты достали его из воды и доставили на берег. Там сотрудники скорой помощи госпитализировали его в больницу.

