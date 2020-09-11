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В Ростовской области сотруднику Пограничного управления ФСБ перерезали горло

В Ростовской области сотруднику Пограничного управления ФСБ перерезали горло
В Ростовской области мужчина перерезал горло сотруднику Пограничного управления ФСБ. Происшествие случилось в Донецке в конце августа, однако об этом стало известно только сейчас.

По данным DonDay.ru, в день трагедии жители города отмечали День шахтера. Сотрудник пограничной службы был в гражданской форме, когда к нему стал приставать подвыпивший мужчина. Он достал нож и ударил пограничника по горлу. На помощь пострадавшему пришли случайные очевидцы произошедшего.

Пограничника отвезли в местную больницу с колото-резаной раной вены и левой кисти, а подозреваемого - в отдел полиции. В его отношении возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

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