В Ростовской области сотруднику Пограничного управления ФСБ перерезали горло

В Ростовской области мужчина перерезал горло сотруднику Пограничного управления ФСБ. Происшествие случилось в Донецке в конце августа, однако об этом стало известно только сейчас.По данным DonDay.ru, в день трагедии жители города отмечали День шахтера. Сотрудник пограничной службы был в гражданской форме, когда к нему стал приставать подвыпивший мужчина. Он достал нож и ударил пограничника по горлу. На помощь пострадавшему пришли случайные очевидцы произошедшего.Пограничника отвезли в местную больницу с колото-резаной раной вены и левой кисти, а подозреваемого - в отдел полиции. В его отношении возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».