В Ростовской области семья с двумя детьми попала в ДТП с военным грузовиком

Фото: Дондей

В Ростовской области семья с двумя маленькими детьми попала в ДТП с участием военного грузовика. Об этом сообщает портал DonDay.Вечером 15 февраля Екатерина К. с мужем и двумя сыновьями — годовалым и пятилетним — направлялись на своём Volkswagen Passat B6 из Новошахтинска по объездной дороге в Красный Сулин. На улице шёл дождь со снегом, поэтому скорость автомобиля была примерно 40–45 километров в час.В этот момент на дороге военный КамАЗ совершал маневр. Екатерина предполагает, что водитель пытался развернуться, но не включил никаких опознавательных сигналов.- Когда произошел удар, грузовик стоял поперек трассы. Даже встречные машины заезжали на обочину, чтобы проехать. Муж начал уходить от столкновения и попал под задние колеса грузовика. Затем почувствовали, что нас машина начинает давить еще больше, - рассказала Екатерина.Грузовик стал сдавать назад, направляясь прямо к автомобилю, в котором сидела семья. События развивались, как в фильме ужасов: огромная машина надвигалась на легковушку, словно желая раздавить её.В это время муж девушки выбежал из машины и направился к водителю КамАЗа, чтобы попросить его остановиться. В панике она отстёгивала детей с сидений. Водителю КамАЗа стали кричать, требуя заглушить мотор.- Сотрудники ГАИ появились только через 30-40 минут. Они сказали, что это мы виноваты в происшествии, так как якобы наехали на припаркованный автомобиль, - отметила Екатерина.По словам девушки, дети получили травмы и были очень напуганы. После аварии их отвезли в травмпункт. У младшего ребёнка диагностировали гематому на виске и царапины, а у старшего — ушиб мягких тканей спины.Кроме того, автомобиль получил серьезные механические повреждения. Особенно пострадали передняя часть, крыша и лобовое стекло.Вот уже несколько дней семья не может прийти в себя после аварии. Больше всего родители беспокоятся о том, как дети пережили стресс, и о том, что они могут быть признаны виновными в случившемся.