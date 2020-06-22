В Ростовской области рыбак едва не утонул, получив тепловой удар

В Ростовской области 49-летний рыбак едва не утонул. Инцидент произошёл 24 июня в посёлке Донском.Житель Зерноградского района решил поудить рыбу и вышел на реку на своей надувной лодке. Утро было жарким, и мужчина через какое-то время получил тепловой удар. Потеряв сознание, он упал в воду. К счастью, на нём был спасательный жилет.Мужчина сильно не пострадал. Сейчас он уже дома.