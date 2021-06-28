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В Ростовской области рейсовый автобус врезался в грузовик: есть пострадавшие

В Ростовской области рейсовый автобус врезался в грузовик: есть пострадавшие
В Аксайском районе Ростовской области автобус с 44 пассажирами столкнулся с грузовиком. Рейсовый транспорт направлялся из Крыма в Тольятти. Происшествие случилось на 1 028-м километре трассы М-4 «Дон» 30 июня около 4:00.

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области, водитель автобуса «Мерседес» не выдержал безопасную дистанцию и врезался в большегруз «Ивеко».

В ДТП пострадали второй водитель общественного транспорта и экскурсовод. Пассажиров разместили в ближайшей гостинице.

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