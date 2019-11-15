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В Ростовской области разыскивают пропавшего без вести 43-летнего мужчину

В Ростовской области разыскивают пропавшего без вести 43-летнего мужчину
В Ростовской области без вести пропал 43-летний мужчина. Валерия Щербакова разыскивают в Шахтах. Он пропал 13 ноября. Около 21 часа дончанин вышел из дома и не вернулся обратно. Ориентировка на его розыск появилась 17 ноября.

Поиском пропавшего занимается отряд «Лиза Алерт Юг». Отмечается, что рост Валерия – около 172 сантиметров, телосложение худощавое. У него серо-зелёные глаза и короткие тёмные волосы с проседью.

Когда Щербакова видели в последний раз, на нём были надеты чёрные спортивные штаны, толстовку с капюшоном такого же цвета, на груди пришиты красная и синяя полоски.

Если вы встречали мужчину на фотографии, просьба сообщить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.

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