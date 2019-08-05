Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Ростовской области разыскивают пропавшего в Башкирии мужчину

В Ростовской области разыскивают пропавшего в Башкирии мужчину
Пропавшего в Башкортостане мужчину разыскивают в Ростовской области. Руслан Хусаинов пропал полтора месяца назад и может находиться в донском регионе. Он вышел из дома 21 июня и отправился в неизвестном направлении. С тех пор его местонахождение неизвестно.

Мужчине - 30 лет. У него худощавое телосложение, рост - около 180 сантиметров. В день пропажи Руслан был одет в серые штаны, светло-голубую футболку, тёмно-зелёные ветровку и кепку, обут в серые кроссовки.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Руслана Хусаинова, просят позвонить по телефонам: 8-987-106-06-01 или 02.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.