В Ростовской области разыскивают пропавшего в Башкирии мужчину



Пропавшего в Башкортостане мужчину разыскивают в Ростовской области. Руслан Хусаинов пропал полтора месяца назад и может находиться в донском регионе. Он вышел из дома 21 июня и отправился в неизвестном направлении. С тех пор его местонахождение неизвестно.



Мужчине - 30 лет. У него худощавое телосложение, рост - около 180 сантиметров. В день пропажи Руслан был одет в серые штаны, светло-голубую футболку, тёмно-зелёные ветровку и кепку, обут в серые кроссовки.



Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Руслана Хусаинова, просят позвонить по телефонам: 8-987-106-06-01 или 02.