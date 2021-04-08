В Ростовской области разыскивают без вести пропавшую 37-летнюю женщину

В Ростовской области разыскивают без вести пропавшую 37-летнюю Надежду Васильеву. Ее местонахождение неизвестно уже четвертые сутки.Родственники сообщили в полицию и поисковый отряд, что 7 апреля она выехала из села Покровское, что в Неклиновском районе, в Таганрог. С тех пор Надежда не выходит на связь.Женщина среднего телосложения, рост – 163 сантиметра, волосы темно-русые до плеч, глаза зелено-карие. Была одета в черные штаны, темно-синюю куртку, шляпу или кепку и ботинки с бордовыми вставками.Если вам что-либо известно о местонахождении Надежды Васильевой, обратитесь по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.