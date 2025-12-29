Новости
В Ростове мужчину госпитализировали после того, как тот упал с электросамоката

В Ростове мужчину госпитализировали после того, как тот упал с электросамоката. Авария случилась 29 декабря на улице Большой Садовой.

Горожанин ехал на СИМ по тротуару, когда внезапно затормозил и упал с самоката. Подняться самостоятельно он не смог. Прохожие, проявив участие, вызвали скорую помощь.

По предварительным данным, у пострадавшего может быть перелом ноги. На место прибыли медики. После пострадавшего госпитализировали.
Фото: Дондей
