Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

За прошедшую неделю в Ростовской области случилось более 90 пожаров. Данными за период с 22 по 28 декабря поделились в региональном ГУ МЧС.Так, спасателей привлекали к ликвидации 72 пожаров техногенного характера. В происшествиях пожарные спасли шесть человек. К сожалению, пять жителей погибли при пожарах.Кроме этого, специалисты участвовали в тушении последствий 26 дорожно-транспортных происшествий. В пяти случаях специалистами была оказана помощь.К счастью, за прошедшую неделю происшествий на водных объектах зарегистрировано не было.