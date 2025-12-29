Новости
За прошедшую неделю в Ростовской области случилось более 90 пожаров

За прошедшую неделю в Ростовской области случилось более 90 пожаров. Данными за период с 22 по 28 декабря поделились в региональном ГУ МЧС.

Так, спасателей привлекали к ликвидации 72 пожаров техногенного характера. В происшествиях пожарные спасли шесть человек. К сожалению, пять жителей погибли при пожарах.

Кроме этого, специалисты участвовали в тушении последствий 26 дорожно-транспортных происшествий. В пяти случаях специалистами была оказана помощь.

К счастью, за прошедшую неделю происшествий на водных объектах зарегистрировано не было.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области
