Для реставрации здания бывшего окружного суда в Ростове-на-Дону нашли подрядчика

Фото: Яндекс.Карты

Здание бывшего суда, расположенное на улице Социалистической и являющееся памятником архитектуры, наконец-то дождется реставрации. Об этом стало известно после завершения конкурсных процедур по выбору подрядчика.В ноябре текущего года Ростовский областной суд объявил тендер на проведение реставрационных работ, в рамках которых планируется обновить крышу, восстановить фасады и вернуть зданию его исторический облик. На эти цели из федерального бюджета выделено 70,5 миллиона рублей.Изначально выбор подрядчика столкнулся с трудностями – на участие в конкурсе была подана всего одна заявка. Однако в соответствии с законодательством при соблюдении всех требований к документации контракт может быть заключен с единственным участником.В итоге право на проведение реставрационных работ получила ростовская компания «СМП-161», имеющая опыт в строительстве и ремонте зданий. Завершить работы планируется к концу 2026 года.