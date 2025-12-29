Фото: К вашим услугам

В Шахтах пожар оставил семью с двумя детьми на улице в канун Нового года. В ночь на 28 декабря пожар полностью уничтожил их жилище, оставив семью без крыши над головой и средств к существованию. Подробностями трагедии поделился портал «К вашим услугам».По словам Маргариты, возгорание произошло около двух часов ночи. Предварительная причина - воспламенение кресла от жара печи. Огонь мгновенно распространился по всему дому, не оставив шансов на спасение имущества. В момент пожара в доме находились Маргарита и две ее дочери-подростка, которые в панике выбежали на улицу, спасаясь от огня.Пламя уничтожило все: мебель, бытовую технику, одежду, документы, школьные принадлежности и даже новогодние подарки. Чудом уцелел лишь паспорт Маргариты, случайно оказавшийся в сумке.К счастью, дети не пострадали, однако сама Маргарита получила ожоги рук и лица при попытке потушить пожар. Сейчас семья временно разместилась у родителей Маргариты, а ее супругу, проходящему службу, предоставлен отпуск для оказания помощи родным.Фроловы оказались в отчаянном положении и нуждаются в любой помощи. Им крайне необходимы одежда (размер 44-46), обувь (размеры 38-39 и 39-40 для дочерей), постельные принадлежности, средства гигиены, бытовая химия, посуда, детские вещи, школьные принадлежности и, конечно, финансовая поддержка.Если вы хотите помочь семье Маргариты Фроловой пережить это тяжелое время и встретить Новый год с надеждой на лучшее, свяжитесь с ней по телефону: +7 (908) 504-44-66.