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В Ростовской области произошла драка у Соленого озера

В Ростовской области произошла драка у Соленого озера
В Ростовской области парни подрались на выезде с пляжа. Происшествие случилось 30 июня возле Соленого озера, между Батайском и Ростовом.

Очевидцы сняли драку на камеру. На кадрах видно, как двое катаются по земле, пытаясь ударить друг друга. Действие происходит среди припаркованных машин. Через считанные секунды парней разнимают знакомые. Затем третий парень подходит с битой, желая продолжить конфликт.

Кое-как успокоившись, молодые люди все-таки сели по машинам и разъехались. Из-за чего случилась драка, пока не известно.
Фото: соцсети (тг Батайск город).
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