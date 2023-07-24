Из Соленого озера под Ростовом достали тело парня

Фото: Мой Батайск

Под Ростовом водолазы достали тело парня из Соленого озера. Трагедия случилась 23 июля.В тот день 27-летний парень катался на катамаране. В какой-то момент он не удержался на плавсредстве, свалился в воду и начал тонуть. Отдыхающие заметили, что молодой человек не может выбраться, и вызвали подмогу, однако было уже поздно.На место ЧП прибыли водолазы. Несколько часов специалисты пытались найти тело, но поиски отложили после наступления темноты. Спасатели обнаружили труп только днем 24 июля.- У погибшего остались двухлетний ребенок и жена, - рассказал источник DonDay.Правоохранители проводят проверку и выясняют обстоятельства случившегося. Назначены необходимые экспертизы.