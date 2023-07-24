Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

Из Соленого озера под Ростовом достали тело парня

Из Соленого озера под Ростовом достали тело парня
Под Ростовом водолазы достали тело парня из Соленого озера. Трагедия случилась 23 июля.

В тот день 27-летний парень катался на катамаране. В какой-то момент он не удержался на плавсредстве, свалился в воду и начал тонуть. Отдыхающие заметили, что молодой человек не может выбраться, и вызвали подмогу, однако было уже поздно.

На место ЧП прибыли водолазы. Несколько часов специалисты пытались найти тело, но поиски отложили после наступления темноты. Спасатели обнаружили труп только днем 24 июля.

- У погибшего остались двухлетний ребенок и жена, - рассказал источник DonDay.

Правоохранители проводят проверку и выясняют обстоятельства случившегося. Назначены необходимые экспертизы.
Фото: Мой Батайск
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.