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Спасатели потушили крупный пожар в районе Соленого озера

Спасатели потушили крупный пожар в районе Соленого озера
Пожар в районе Соленого озера ликвидирован. Утром 6 октября под Батайском горел камыш.

- Площадь пожара составила четыре гектара, - рассказали в региональном МЧС. - К счастью, обошлось без жертв.

В тушении огня принимали участие 44 спасателя и 13 единиц техники.

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