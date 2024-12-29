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В Ростовской области произошел пожар в торговом павильоне 29 декабря

В Ростовской области произошел пожар в торговом павильоне 29 декабря
В Аксайском районе в поселке Верхнетемерницком Ростовской области сгорела «Шашлычная». Происшествие случилось в ночь на 29 декабря.

Возгорание в переулке Ясном, 1 началось около 00:08. Очевидцы вызвали пожарных. К моменту прибытия огнеборцев пламя успело охватить около 20 квадратных метров. Со стихией боролись 9 спасателей на двух автоцистернах. Пожар удалось потушить к 00:25.

По информации ГУ МЧС России по Ростовской области, в пожаре никто не пострадал. Причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области
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