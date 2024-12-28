В Ростовской области сгорело бесхозное здание 27 декабря

Фото: дондей

В Шахтах Ростовской области загорелось бесхозное здание. ЧП случилось вечером на улице Мичурина.Возгорание в постройке прохожие заметили около 17:30. Они и вызвали на место пожарных. Для ликвидации огня были направлены 8 спасателей на двух автоцистернах. К их приезду пламя успело охватить уже около 40 квадратных метров помещения. К счастью, жильцов из дома уже давно расселили, и в происшествии никто не пострадал.По информации ГУ МЧС России по Ростовской области, со стихией удалось справиться к 19:00. Причина возгорания неизвестна.