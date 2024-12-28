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В Ростовской области сгорело бесхозное здание 27 декабря

В Ростовской области сгорело бесхозное здание 27 декабря
В Шахтах Ростовской области загорелось бесхозное здание. ЧП случилось вечером на улице Мичурина.

Возгорание в постройке прохожие заметили около 17:30. Они и вызвали на место пожарных. Для ликвидации огня были направлены 8 спасателей на двух автоцистернах. К их приезду пламя успело охватить уже около 40 квадратных метров помещения. К счастью, жильцов из дома уже давно расселили, и в происшествии никто не пострадал.

По информации ГУ МЧС России по Ростовской области, со стихией удалось справиться к 19:00. Причина возгорания неизвестна.
Фото: дондей
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