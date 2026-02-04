В Суворовском мужчина устроил поножовщину в ночь на 4 февраля

Фото: Дондей.

Donday опубликовал видео из подъезда дома в Суворовском, где ночью 4 февраля произошла поножовщина. Полиции потребовалось около двух часов, чтобы задержать нарушителя.Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как полицейские и медики поднялись на 10-й этаж около часа ночи. Соседи сообщили, что крики и шум были слышны даже на втором этаже.Через час женщина с ребенком спустились с 10-го этажа, где произошел инцидент. Она отвела сына к родственникам и вернулась за вещами. После этого женщина покинула подъезд и больше не возвращалась в ту ночь.Дебошира вывели полицейские только к трем часам ночи. Он активно жестикулировал и разговаривал с правоохранителями, держа в руках сигарету. Создавалось впечатление, что это не он только что напал на человека и мешал соседям.По предварительным данным, пострадал мужчина, который пытался успокоить нарушителя до прибытия полиции. Он единственный решился заступиться за соседку с детьми и в результате получил ранение.