Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Суворовском мужчина устроил поножовщину в ночь на 4 февраля

В Суворовском мужчина устроил поножовщину в ночь на 4 февраля
Donday опубликовал видео из подъезда дома в Суворовском, где ночью 4 февраля произошла поножовщина. Полиции потребовалось около двух часов, чтобы задержать нарушителя.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как полицейские и медики поднялись на 10-й этаж около часа ночи. Соседи сообщили, что крики и шум были слышны даже на втором этаже.

Через час женщина с ребенком спустились с 10-го этажа, где произошел инцидент. Она отвела сына к родственникам и вернулась за вещами. После этого женщина покинула подъезд и больше не возвращалась в ту ночь.

Дебошира вывели полицейские только к трем часам ночи. Он активно жестикулировал и разговаривал с правоохранителями, держа в руках сигарету. Создавалось впечатление, что это не он только что напал на человека и мешал соседям.

По предварительным данным, пострадал мужчина, который пытался успокоить нарушителя до прибытия полиции. Он единственный решился заступиться за соседку с детьми и в результате получил ранение.
Фото: Дондей.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика