Обломки авто разбросало по дороге после массового ДТП в Шахтах

Обломки авто разбросало по дороге в Шахтах после жесткого ДТП. Очевидцы поделились в соцсетях фотографиями и видео с места происшествия.

По словам местных жителей, в аварии участвовали как минимум три автомобиля, включая автобус.

- У одной из машин, как пишут, оторвалось колесо, и она врезалась в столб. Там еще автобус и легковушка пострадали, - сообщают очевидцы.

На снимках с места ДТП видно, что транспортные средства получили серьезные повреждения. Части автомобилей усеяли проезжую часть, что затрудняет движение в данном районе. На месте работают сотрудники ДПС.

На данный момент информация о пострадавших отсутствует. Обстоятельства и причины ДТП уточняются. Автомобилистам рекомендуется выбирать альтернативные маршруты движения.
Фото: Соцсети
