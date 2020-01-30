В Ростовской области произошел пожар в гараже: пострадал 39-летний мужчина



В станице Багаевской Ростовской области произошел пожар в гараже. Возгорание началось 31 января около 13 часов на улице Пушкинской.

По предварительной информации, огонь заметили очевидцы. Люди обратились за помощью к спасателям. На место прибыли шесть спасателей и две единицы техники.



– Площадь возгорания составила 32 квадратных метра. В результате пожара пострадал 39-летний мужчина, – прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.



Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.