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В Ростовской области при возгорании в доме пострадал мужчина

В Ростовской области при возгорании в доме пострадал мужчина
В станице Камышевская Ростовской области при возгорании в частном доме пострадал мужчина. Происшествие случилось 6 декабря около 15:30 в здании на улице Камышная.

Возгорание тушили восемь пожарных, привлекли две единицы техники. Спасатели вывели из дома и передали медикам жильца – 59-летнего мужчину.

– Сотрудники МЧС ликвидировали пожар. Огонь распространился на 35 квадратных метров, – рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

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