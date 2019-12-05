В Ростовской области при возгорании в доме пострадал мужчина
В станице Камышевская Ростовской области при возгорании в частном доме пострадал мужчина. Происшествие случилось 6 декабря около 15:30 в здании на улице Камышная.
Возгорание тушили восемь пожарных, привлекли две единицы техники. Спасатели вывели из дома и передали медикам жильца – 59-летнего мужчину.
– Сотрудники МЧС ликвидировали пожар. Огонь распространился на 35 квадратных метров, – рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.