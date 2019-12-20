В Ростовской области при пожаре в кафе пострадал мужчина



В Ростовской области при пожаре в кафе пострадал мужчина. Возгорание произошло в городе Зернограде 22 декабря.



Пожар начался в подсобном помещении кафе «Парк Горького», расположенном на улице Ленина. Сообщение о происшествии поступило в оперативные службы в 18:14. Огонь успел распространиться на площадь один квадратный метр.

- В результате происшествия пострадал 43-летний мужчина, - рассказали в донском управлении МЧС. – Пострадавший госпитализирован с отравлением продуктами горения.



К тушению привлекались восемь спасателей и две единицы техники. Причины возгорания устанавливаются.