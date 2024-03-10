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В Ростовской области при пожаре в хозпостройке погиб мужчина

В Ростовской области при пожаре в хозпостройке погиб мужчина
В Октябрьском районе Ростовской области 40-летний мужчина погиб при пожаре. Огонь вспыхнул в слободе Красюковской 10 марта.

Предварительно, пожар случился около 01:50. Очевидцы заметили, как хозпостройка начала полыхать, и вызвали сотрудников МЧС. Спустя пару минут огонь охватил площадь 12 квадратов.

Специалисты при разборе завалов нашли тело 40-летнего мужчины.

По информации ГУ МЧС по Ростовской области, предварительной причиной пожара стала непотушенная сигарета.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.
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