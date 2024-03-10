В Ростовской области при пожаре в хозпостройке погиб мужчина
В Октябрьском районе Ростовской области 40-летний мужчина погиб при пожаре. Огонь вспыхнул в слободе Красюковской 10 марта.
Предварительно, пожар случился около 01:50. Очевидцы заметили, как хозпостройка начала полыхать, и вызвали сотрудников МЧС. Спустя пару минут огонь охватил площадь 12 квадратов.
Специалисты при разборе завалов нашли тело 40-летнего мужчины.
По информации ГУ МЧС по Ростовской области, предварительной причиной пожара стала непотушенная сигарета.