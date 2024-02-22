В Шахтах при пожаре в хозпостройке на мукомольном заводе скончался мужчина

Фото: DonDay

В Шахтах на территории мукомольного завода случился пожар со смертельным исходом. ЧП случилось 20 февраля на проспекте Ленинского Комсомола, 1а.По информации источника Donday, бывший сотрудник завода часто ночевал в хозпостройке на территории предприятия. Ночью, когда мужчина спал, вспыхнул огонь. На место сразу же вызвали МЧС, однако помочь шахтинцу не удалось. Его тело без признаков жизни обнаружили на пороге подсобки. Он надышался дымом и выбраться не смог.- Причиной смерти 42-летнего мужчины стала асфиксия, - добавил источник. - Когда начался пожар, он еще был жив. Так как тело нашли возле выхода, видимо, он до последнего пытался выбраться.Предварительной причиной пожара, по мнению специалистов, стала непотушенная сигарета. Вечером мужчина выпивал и курил. В какой-то момент он заснул, и окурок упал на мебель.