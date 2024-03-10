В Ростовской области при пожаре в доме погиб пенсионер-инвалид

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.

В Константиновске Ростовской области при пожаре в жилом доме погиб 82-летний мужчина. ЧП случилось 6 марта в переулке Вербной.Огонь вспыхнул около 17:30 в частном доме. Соседи заметили, что постройка начала полыхать и вызвали МЧС. Специалисты на месте обнаружили в одной из комнат тело пенсионера. Труп лежал на тлеющем матрасе.Как сообщили соседи, мужчина имел инвалидность.По информации ГУ МЧС по Ростовской области, причиной пожара стала непотушенная сигарета.