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В Ростовской области при пожаре в доме погиб 4-летний мальчик

В Ростовской области при пожаре в доме погиб 4-летний мальчик
В Ростовской области при пожаре погиб 4-летний ребенок. ЧП произошло 24 июня в Октябрьском сельском районе.

Огонь вспыхнул в хуторе Мокрый Лог около 23:00. Хозяйка почувствовала едкий запах гари и побежала спасать годовалого и четырехлетнего сыновей. С самым младшим она смогла выбраться через окно, а второго оставила в доме. Пламя всего за пару минут охватило площадь 56 квадратов.

- В ликвидации пламени были задействованы 17 спасателей на девяти единицах специальной техники, - сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.

Причиной пожара стало короткое замыкание.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.
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