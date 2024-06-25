В Ростовской области при пожаре в доме погиб 4-летний мальчик

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.

В Ростовской области при пожаре погиб 4-летний ребенок. ЧП произошло 24 июня в Октябрьском сельском районе.Огонь вспыхнул в хуторе Мокрый Лог около 23:00. Хозяйка почувствовала едкий запах гари и побежала спасать годовалого и четырехлетнего сыновей. С самым младшим она смогла выбраться через окно, а второго оставила в доме. Пламя всего за пару минут охватило площадь 56 квадратов.- В ликвидации пламени были задействованы 17 спасателей на девяти единицах специальной техники, - сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.Причиной пожара стало короткое замыкание.