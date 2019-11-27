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В Ростовской области при пожаре в дачном доме погиб один человек

В Ростовской области при пожаре в дачном доме погиб один человек
В Ростовской области в пожаре в садоводческом товариществе погиб один человек. Возгорание произошло в СНТ «Орион» в Мясниковском районе.

Сообщение о происшествии в селе Несветай поступило в оперативные службы 28 ноября в 10:45. Когда спасатели прибыли на место, огонь охватил дачный домик на площади 20 квадратных метров.

Во время тушения в помещении был обнаружен погибший. По предварительным данным, смерть наступила в результате отравления продуктами горения. Личность погибшего сейчас устанавливают.

К тушению привлекали 10 спасателей и три единицы техники. Причина возгорания выясняется.

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