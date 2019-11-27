В Ростовской области при пожаре в дачном доме погиб один человек



В Ростовской области в пожаре в садоводческом товариществе погиб один человек. Возгорание произошло в СНТ «Орион» в Мясниковском районе.



Сообщение о происшествии в селе Несветай поступило в оперативные службы 28 ноября в 10:45. Когда спасатели прибыли на место, огонь охватил дачный домик на площади 20 квадратных метров.



Во время тушения в помещении был обнаружен погибший. По предварительным данным, смерть наступила в результате отравления продуктами горения. Личность погибшего сейчас устанавливают.



К тушению привлекали 10 спасателей и три единицы техники. Причина возгорания выясняется.