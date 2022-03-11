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В Ростовской области при пожаре пострадал 42-летний мужчина

В Ростовской области при пожаре пострадал 42-летний мужчина
В Ростовской области при пожаре сильные ожоги получил 42-летний мужчина. Происшествие случилось поздним вечером 12 марта в селе Николаевка Неклиновского района.

По информации ГУ МЧС по Ростовской области, в СНТ «Прибой» частный дом полыхал на площади 96 квадратных метров. Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

Хозяин дома хотел потушить пламя, но у него не получилось. Он пострадал и был доставлен в медучреждение. Для того, чтобы ликвидировать огонь привлекали 16 сотрудников МЧС и четыре единицы техники.
Фото: sanktpeterburg.bezformata.com
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