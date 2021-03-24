В Ростовской области 40-летний хозяин частного дома пострадал во время пожара
В Ростовской области сгорел жилой частный дом. Происшествие случилось в поселке Глубоком Каменского района ночью 24 марта.
Возгорание произошло в одном из домов в переулке Комсомольском. Пламя в считанные минуты охватило здание, распространившись на несколько десятков квадратных метров. В огне оказалась мебель и крыша здания.
- В результате ЧП пострадал 40-летний хозяин дома, - сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области. - Мужчина получил ожоги конечностей.
Предварительной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.