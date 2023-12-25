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Житель Ростовской области погиб при пожаре из-за непотушенной сигареты

Житель Ростовской области погиб при пожаре из-за непотушенной сигареты
В Ростовской области мужчина погиб во время пожара. Жуткая трагедия произошла 24 декабря около 9:30 в Каменске-Шахтинском.

Загорелось бесхозное строение на улице Подтелкова, 85. Очевидцы тут же вызвали спасателей. На место направили две бригады огнеборцев.

К их прибытию полыхало около 15 квадратных метров. Когда пожарные полностью потушили возгорание, внутри они обнаружили тело мужчины. Его личность пока не известна.

— Предполагаемая причина пожара — неосторожное обращение с огнем при курении, — добавили в ФПС ГПС ГУ МЧС по Ростовской области.
Фото: ФПС ГПС ГУ МЧС по Ростовской области.
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