Житель Ростовской области погиб при пожаре из-за непотушенной сигареты

Фото: ФПС ГПС ГУ МЧС по Ростовской области.

В Ростовской области мужчина погиб во время пожара. Жуткая трагедия произошла 24 декабря около 9:30 в Каменске-Шахтинском.Загорелось бесхозное строение на улице Подтелкова, 85. Очевидцы тут же вызвали спасателей. На место направили две бригады огнеборцев.К их прибытию полыхало около 15 квадратных метров. Когда пожарные полностью потушили возгорание, внутри они обнаружили тело мужчины. Его личность пока не известна.— Предполагаемая причина пожара — неосторожное обращение с огнем при курении, — добавили в ФПС ГПС ГУ МЧС по Ростовской области.