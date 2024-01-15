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В Ростовской области пожилая женщина пострадала при пожаре в частном доме

В Ростовской области пожилая женщина пострадала при пожаре в частном доме
В Ростовской области во время пожара в частном доме пострадала бабушка. ЧП случилось 14 января в хуторе Старозолотовском Константиновского района.

Жилище на улице Ермоловой вспыхнуло около 00:30. Огонь быстро распространялся по комнатам, уничтожая вещи, мебель и бытовую технику. Ветер разносил по соседним улицам клубы черного дыма. Очевидцы тут же вызвали спасателей. На место направили пять огнеборцев на двух спецмашинах.

К приезду пожарных пламя охватило порядка 65 квадратных метров.

— В результате ЧП пострадала 75-летняя женщина, — сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области. — Ее с ожогами доставили в медучреждение.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.
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