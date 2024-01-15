В Ростовской области пожилая женщина пострадала при пожаре в частном доме

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.

В Ростовской области во время пожара в частном доме пострадала бабушка. ЧП случилось 14 января в хуторе Старозолотовском Константиновского района.Жилище на улице Ермоловой вспыхнуло около 00:30. Огонь быстро распространялся по комнатам, уничтожая вещи, мебель и бытовую технику. Ветер разносил по соседним улицам клубы черного дыма. Очевидцы тут же вызвали спасателей. На место направили пять огнеборцев на двух спецмашинах.К приезду пожарных пламя охватило порядка 65 квадратных метров.— В результате ЧП пострадала 75-летняя женщина, — сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области. — Ее с ожогами доставили в медучреждение.