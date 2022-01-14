На Дону 50-летний мужчина погиб во время пожара в частном доме
В Ростовской области при пожаре в частном доме погиб 50-летний мужчина. Трагедия произошла ночью 14 января в поселке Веселовском.
По предварительной информации, загорелся один из домов на улице Думенко. Соседи почувствовали запах гари и выглянули на улицу: из жилья валил столб черного дыма. Тогда они вызвали спасателей.
- На место направили шесть человек на двух спецмашинах, - уточнили в ГУ МЧС по Ростовской области.
К их прибытию площадь пожара составила несколько квадратных метров. Когда спасатели потушили огонь, то нашли тело 50-летнего мужчины.
Предположительно, причиной возгорания стало неосторожное обращение с электроприборами.