На Дону 50-летний мужчина погиб во время пожара в частном доме

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

В Ростовской области при пожаре в частном доме погиб 50-летний мужчина. Трагедия произошла ночью 14 января в поселке Веселовском.По предварительной информации, загорелся один из домов на улице Думенко. Соседи почувствовали запах гари и выглянули на улицу: из жилья валил столб черного дыма. Тогда они вызвали спасателей.- На место направили шесть человек на двух спецмашинах, - уточнили в ГУ МЧС по Ростовской области.К их прибытию площадь пожара составила несколько квадратных метров. Когда спасатели потушили огонь, то нашли тело 50-летнего мужчины.Предположительно, причиной возгорания стало неосторожное обращение с электроприборами.