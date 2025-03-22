В Ростовской области потушили крупный пожар на 100 квадратных метрах

Фото: ГУ МЧС Ростовской области

В поселке Тарасовском Ростовской области 20 марта днем произошел пожар в летней кухне. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.Согласно информации, возгорание на улице Степной быстро распространилось, охватив не только летнюю кухню, но и кровлю гаража, а также находившийся внутри автомобиль. Прибывшие на место пожарные констатировали полный охват огнем строений.На борьбу с огнем были направлены 15 спасателей и четыре единицы спецтехники. Благодаря оперативным действиям пожар удалось локализовать на площади 100 квадратных метров, предотвратив его дальнейшее распространение на жилой дом.Предварительной причиной ЧП, по данным ГУ МЧС, стала неисправность электропроводки, повлекшая за собой аварийную ситуацию в электросети.