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В Ростовской области в ДТП с тремя машинами пострадал 42-летний мужчина

В Ростовской области в ДТП с тремя машинами пострадал 42-летний мужчина.
В Ростовской области в ДТП с тремя машинами пострадал 42-летний мужчина. Происшествие случилось в Сальске 8 июня.

Примерно в 10:30 по улице Ворошилова за рулём грузовика «ЗИЛ-ММЗ-554» ехал 26-летний водитель. Перед ним двигалась «Лада Веста», которой управлял 42-летний мужчина. По предварительным данным, водитель грузовика не соблюдал безопасную дистанцию и столкнулся с легковым автомобилем. В результате удара «Лада» врезалась в «Хендай Акцент» с прицепом, который вел 38-летний водитель.

В УГИБДД по Ростовской области сообщили, что в результате аварии пострадал водитель «Лады». Его доставили в медучреждение.
Фото: Donday.
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