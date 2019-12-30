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В Ростове на Ворошиловском мужчина пострадал в ДТП с двумя иномарками

В Ростове на Ворошиловском мужчина пострадал в ДТП с двумя иномарками
В столкновении двух иномарок в центре Ростова пострадал один из водителей. Авария случилась 8 января на проспекте Ворошиловском.

По информации отдела пропаганды УГИБДД по Ростовской области, 24-летний водитель на «Фольцваген Тигуан»в районе 53 дома, по не справился с управлением и на встречке допустил столкновение с автомобилем «Хендай Акцент».

- В результате ДТП пострадал 41-летний водитель «Хендай Акцент», - сообщили в ведомстве. - Он обратился за помощью в медучреждение.

По факту ДТП проводится проверка.

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