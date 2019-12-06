В Ростовской области после пожара в частном доме нашли обугленный труп



Труп пожилого мужчины обнаружили после пожара в Донецке Ростовской области. Местный житель решил ночью обогреть своё жилище, и это обернулось трагедией. Происшествие случилось 10 декабря около 5:30. Об этом Rostov.ru сообщил собственный источник.



На пульт пожарной охраны поступило сообщение о возгорании в доме № 10 на улице Нахимова. Площадь пожара составила три квадратных метра. На место вскоре прибыли сотрудники МЧС, которые обнаружили в коридоре дома обугленный труп. Он принадлежал 63-летнему мужчине.



Как установили эксперты, причиной возгорания стала неправильная эксплуатация электронагревательного прибора. Хозяин дома включил на ночь печку со спиралью. Когда он спал, она перевернулась на постель, которая моментально загорелась. Мужчина не успел выйти из комнаты и потерял сознание, надышавшись продуктами горения. Он скончался от отравления.

