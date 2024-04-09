В Ростовской области 37-летний мотоциклист погиб в ДТП

Фото: УГИБДД по Ростовской области.

В Ростовской области водитель мотоцикла погиб в ДТП с легковушкой. Авария случилась 8 апреля в Неклиновском районе.По предварительным данным, недалеко от хутора Максимов по автодороге ехал мужчина за рулем «Сузуки». Он «вылетел» на встречную полосу и двухколесный транспорт занесло. В этот момент ехал 38-летний водитель Фольксваген». От сильного удара мотоцикл буквально разлетелся на части.- В результате ДТП водитель мотоцикла получил травмы и был доставлен в больницу. Там он впоследствии скончался, - сообщили в УГИБДД по Ростовской области.