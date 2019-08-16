Два человека пострадали в столкновении мотоцикла и иномарки в Ростовской области



В Новочеркасске в результате ДТП пострадали водитель и пассажир мотоцикла. Авария произошла на проспекте Ермака 17 августа.



По предварительным данным, около 22:30 молодой человек, управлявший мотоциклом «Хонда», на большой скорости врезался в автомобиль «Датсун». Водитель иномарки притормозил перед поворотом.



В результате аварии травмы получили водитель и пассажирка мотоцикла, сообщает DonDay Новочеркасск. В момент ДТП на молодых людях не было шлемов.



Пострадавших госпитализировали на «скорой».