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Два человека пострадали в столкновении мотоцикла и иномарки в Ростовской области

Два человека пострадали в столкновении мотоцикла и иномарки в Ростовской области
В Новочеркасске в результате ДТП пострадали водитель и пассажир мотоцикла. Авария произошла на проспекте Ермака 17 августа.

По предварительным данным, около 22:30 молодой человек, управлявший мотоциклом «Хонда», на большой скорости врезался в автомобиль «Датсун». Водитель иномарки притормозил перед поворотом.

В результате аварии травмы получили водитель и пассажирка мотоцикла, сообщает DonDay Новочеркасск. В момент ДТП на молодых людях не было шлемов.

Пострадавших госпитализировали на «скорой».

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