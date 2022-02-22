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На Дону под суд пойдет 45-летний мужчина, зарезавший сожительницу

На Дону под суд пойдет 45-летний мужчина, зарезавший сожительницу
В Ростовской области 45-летний мужчина пойдет под суд за убийство сожительницы. Местный житель Боковского района зарезал возлюбленную во время скандала.
Трагедия случилась в августе 2021 года в хуторе Латышеве. 2-го числа мужчина выпил и поссорился со своей избранницей. В какой-то момент алкоголь ударил в голову. Он схватил со стола нож и перерезал горло 51-летней женщине. От полученной травмы пострадавшая скончалась на месте ЧП.

Вскоре подозреваемого задержали и возбудили в отношении него уголовное дело по статье «Убийство».

- Следствием по уголовному делу собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем дело направлено в суд для рассмотрения, - сообщили в СУ СК по Ростовской области. - Если его вину докажут, ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Фото: topspb.tv.
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