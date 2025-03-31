Фото: Отдел ГАИ МУ МВД «Волгодонское»

В Ростовской области под колесами иномарки оказался 32-летний мужчина. Информацию об этом сообщили в Отделе ГАИ МУ МВД «Волгодонское».Авария произошла в Волгодонске вечером 30 марта. По предварительным данным, 35-летний мужчина за рулем "Хендай" ехал по проспекту Курчатова. В этот же момент около дома № 4Е дорогу по "зебре" переходил 32-летний местный житель. Водитель иномарки не успел затормозить и на скорости сбил пешехода.Как уточнили в ГАИ, пострадавшего мужчину доставили в больницу для оказания медицинской помощи.