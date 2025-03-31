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В Ростовской области под колесами иномарки оказался 32-летний мужчина

В Ростовской области под колесами иномарки оказался 32-летний мужчина

В Ростовской области под колесами иномарки оказался 32-летний мужчина. Информацию об этом сообщили в Отделе ГАИ МУ МВД «Волгодонское».

Авария произошла в Волгодонске вечером 30 марта. По предварительным данным, 35-летний мужчина за рулем "Хендай" ехал по проспекту Курчатова. В этот же момент около дома № 4Е дорогу по "зебре" переходил 32-летний местный житель. Водитель иномарки не успел затормозить и на скорости сбил пешехода.

Как уточнили в ГАИ, пострадавшего мужчину доставили в больницу для оказания медицинской помощи.
Фото: Отдел ГАИ МУ МВД «Волгодонское»
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