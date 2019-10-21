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Два ребёнка и взрослый получили травмы при ДТП в Ростовской области

Два ребёнка и взрослый получили травмы при ДТП в Ростовской области
Фото для иллюстрации

Три человека, включая двух детей, пострадали в результате аварии в Ростовской области. Два автомобиля столкнулись на автодороге Кулешовка-Высочино 22 октября около 12:30.

По предварительной информации, 60-летний мужчина на рулём «Лада Приора» превысил скорость движения. В какой-то момент он потерял управление и выехал на встречную полосу движения. Там он врезался в «ВАЗ-2114» под управлением 64-летнего автомобилиста.

- В результате происшествия травмы получили водитель «ВАЗа», а также 11-летний мальчик и 13-летняя пассажиры «Лады», - отметили в пресс-службе ОГИБДД МО МВД России «Азовский».

Медики доставили потерпевших в больницу.

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