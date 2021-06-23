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В Ростовской области пьяный водитель иномарки пострадал в ДТП с КамАЗом

В Ростовской области пьяный водитель иномарки пострадал в ДТП с КамАЗом
В Ростовской области легковушка врезалась в КамАЗ. Происшествие случилось около 3 часов 25 июня в городе Пролетарске.

По предварительной информации, 36-летний мужчина за рулем «Киа Рио» ехал по переулку Шевкоплясова. В районе дома № 81 он врезался в попутный КамАЗ, двигавшийся перед ним. От удара бампер иномарки смялся, а лобовое стекло разбилось.

Как сообщили в УГИБДД по Ростовской области, водителя легковушки с травмами госпитализировали в хирургическое отделение. Как выяснилось позже, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

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