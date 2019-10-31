В Ростовской области легковушка врезалась в КамАЗ: погиб мужчина



В Ростовской области произошло ДТП с участием КамАЗа и легковушки. Авария случилась на 5-м километре автодороги Егорлыкская - Новороговская - Плоская 1 ноября около 22 часов.



По предварительным данным, 36-летний мужчина за рулем машины «ВАЗ-21065» не выбрал боковой интервал. В результате автомобиль влетел в КамАЗ, груженный свеклой. Удар был такой силы, что у большегруза вырвало ось. После столкновения КамАЗ опрокинулся.



В пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области уточнили, что в ДТП погиб водитель ВАЗа. Находившийся в грузовике 52-летний мужчина не пострадал.